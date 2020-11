Economista analiza eventual segundo retiro del 10%: “Estamos nosotros pagando la crisis a través de estos retiros continuos de ahorros previsionales”

La Comisión de Constitución del Senado acaba de aprobar y despachar, en general y en particular y con tres votos a favor y dos en contra, el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Ciudadano ADN analizó las implicancias de este tema con un experto: el académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central, Jean Paul Quinteros.

Un proyecto que partió el 25 de agosto, cuando la diputada Pamela Jiles lo presenta oficialmente. El 15 de octubre se refunde con otros miniproyectos del Congreso, aprobándose aspectos como el retiro para la pensión alimenticia de los padres. Enseguida, el proyecto fue aprobado en las comisiones respectivas de la Cámara y el Senado, y Quinteros estima que “por las señales políticas, es probable que se apruebe también”.

El primer retiro generó un “clima bastante pesimista, donde se dijo que iba a caer las bolsas, y habría un impacto negativo en las pensiones. Eso es efectivo, pero es una respuesta a una falta de productividad respecto a políticas sociales de urgencia para salir en ayuda de las familias chilenas en el marco de la pandemia”, sostuvo el experto.

Tomando en cuenta que recién podríamos estar saliendo del impacto de la crisis a finales de 2021 o principios de 2022, este segundo retiro funciona como una “contrarrespuesta por parte del Congreso frente a esta falta”. Quinteros estima que “lo urgente frente a lo importante no está generando convergencia, y mientras haya gente en problemas va a seguir habiendo este problema, cuando lo conveniente sería que lo urgente y lo importante vayan en la misma dirección”.

El economista llamó a que “no hay que olvidar que estamos sacando plata de nuestros ahorros para, técnicamente, pagar la crisis”. Si bien el primer retiro logró reactivar el comercio y disminuir la morosidad de los chilenos (“mucha gente pagó sus deudas, entendiendo que esta crisis se ve con un horizonte a largo plazo”), el tema ahora es “ver cómo el Gobierno genera una solución a largo plazo respecto a esta pérdida de ahorros de todos los chilenos”.

Quinteros estima que el escenario en el que se da este segundo retiro es distinto al anterior, que se dio en medio de una alta tasa de desempleo y disminución de ingresos que lo volvió”un salvavidas de última instancia”. Ahora, en cambio, ha habido un proceso paulatino de recuperación y se habla de una recesión técnica. Al respecto, recordó que “hay que entender que el sistema de AFP no es de capitalización e inversión, sino una solidificación del sistema social”.

Desde ese lugar, es importante ver “no solo cómo reponemos los recursos que los chilenos retiraron de sus propios ahorros, sino cómo replanteamos este sistema y empezamos a pensar cómo los jubilados pueden tener una pensión digna”.

El economista recordó que la urgencia económica de gran parte de los chilenos no viene solo a partir de la crisis que generó el Covid, sino que hay que sumar el estallido social, que subrayó un “descontento con este modelo que prometió muchas cosas y al final no cumplió”. A partir del 18 de octubre, “la institucionalidad cae porque se cuestionan sus resultados. Hay rendimientos desde el punto de vista macroeconómica, pero hay que preocuparse de lo micro: la pobreza, la desigualdad, la seguridad social, la educación, la salud”.

Un nuevo proyecto y las consecuencias del Covid

Mientras el Senado aprobó el retiro universal no gravado, el Gobierno presentó un proyecto para que este segundo retiro de fondos sea considerado renta, lo que obligará a que las personas de más altos ingresos paguen impuestos por sacar sus dineros. Al respecto, Quinteros recordó que “el 10% de alguien que gana 2 millones de pesos es mucho mayor a quien gana los 600 dólares de sueldo mínimo”, y que “quienes tienen más ahorros deben pagar impuestos”.

Sin embargo, acotó que “hay que ver el nivel de compromiso con esos recursos, para evitar que este retiro de fondos se vuelva recurrente. Estamos nosotros pagando la crisis a través de estos retiros continuos de ahorros previsionales”.

Como experto en economía, Quinteros recordó que el escenario de incertidumbre sigue estando latente, y “es muy aventurado para cualquier economista decir cómo estará el crecimiento. El rebrote es casi seguro. Chile es un país altamente globalizado, que depende del comercio internacional, y si bien puede mantener restricciones, dependemos de Europa, de China y de Estados Unidos, que tienen altos niveles de rebrote. Sería interesante ver cómo el gobierno sostiene esta reactivación, y como las políticas de salud van en esa misma dirección para mantener el sistema económico sin aumentar los riesgos de contagio. Ahí está el gran desafío”.

Según recordó, el efecto de la crisis del Covid “va a ser duradero, independiente de que aparezca una vacuna el próximo año. No solo el modelo cambió, sino las relaciones laborales y el mercado laboral, a partir de formatos como el teletrabajo que disminuyen los riesgos de contagio. Pero la educación en Chile todavía no puede realizarse de forma presencial y hay gente que a través del colegio puede volver a trabajar”.

Por eso, rescató la importancia de que el Gobierno no solo tome “medidas reactivas” a las que toma el Congreso, sino que “tenga un plan a largo plazo”.” Ya no es solo si retiran o no retiran el 10%, sino empezar a pensar cómo va a ser el nuevo sistema de salud, la educación y las políticas sociales. Ese es un desafío interesante, pensando en que la incertidumbre es importante y nadie ha podido anticipar qué es lo que va a ocurrir de aquí a tres meses”.