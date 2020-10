El cierre del año de pandemia en las empresas: “Hay poco estudio de qué es lo que quiere la gente”

Cuando estamos próximos a cerrar el complejo año 2020, llega el momento de tomar decisiones en las empresas relacionadas a lo social: ¿qué pasará con el tradicional amigo secreto, los paseos y las cenas de fin de año? ¿cómo decidir cuándo volver al trabajo presencial? Quien entregó algunas pistas al respecto en Ciudadano ADN fue el socio director de la consultora People & Partners, Danilo Rojic.

“Lo importante es ver cómo le ponemos creatividad a este cuento”, es la opinión del experto en relación a las tradicionales celebraciones de fin de año, a través de opciones como amigos secretos virtuales, con regalos que sean más bien “deseos virtuales, algo que inspire sentido”.

Rojic estima que “durante el teletrabajo la conectividad social se está echando mucho de menos, y ya está llegando a ciertos límites. Tenemos que volver a esa conectividad. No todos quieren estar encerrados en casa teletrabajando”.

Frente a esta nueva modalidad de trabajo, estimó Rojic, las evaluaciones de desempeño deben seguir presentes, pero las medidas de evaluación deben cambiar, incorporando elementos nuevos y “blandos”, como la capacidad de adaptarse, la colaboración con otros miembros del equipo, “no tanto desde las metas. Al estar teletrabajando, probablemente existió más trabajo individual y menos trabajo colectivo”, reflexionó.

En cuanto al esperado, o resistido, momento de volver al trabajo presencial, Rojic es de la opinión de escuchar las opiniones de todos los miembros del equipo. “Todo lo que vemos en la prensa respecto a si vamos a volver o no, es información que dan las empresas, particularmente de los Gerentes de Recursos Humanos. Pero hay poco estudio de qué es lo que quiere la gente”.

Muchas empresas han optado por continuar con el teletrabajo, pero según Rojic, “el gran desafío para el teletrabajo futuro es preguntarle a las personas, porque ellos son los que trabajan”.

A ellos, según sus estudios, le preocupan aspectos como la conectividad social, la flexibilidad horaria, problemas de salud mental como estrés, aumento de peso y falta de actividad física, y especialmente, la desconexión digital. “Todavía las empresas, y muchas jefaturas, no están cumpliendo con eso, cuando hay una ley al respecto, que obliga que a ciertas horas los empleadores no pueden mandar instrucciones. Falta conciencia por cumplir eso”.

Ante la insistencia de ciertas jefaturas de enviar mensajes de trabajo en horarios poco prudentes, o durante el fin de semana, Rojic plantea que soy de la opinión que “uno no debería contestar. Las personas le tienen que decir al jefe que uno no está disponible. Pero en un buen lenguaje, no de armar conflicto”.

Frente al retorno al trabajo presencial, el experto opina que “las empresas han pecado de no comunicarse de forma transparente y abierta con las personas. A veces ni los jefes saben cuándo vamos a volver a trabajar, pero si lo transparento, las personas se sienten incorporadas”. Por eso, una recomendación importante es “mejorar los espacios de comunicación, no solo los formales, sino los informales. Comunicarse más, escuchar más y estar abierto a las necesidades de las personas. Los jefes no tienen toda la verdad y no hay ningún problema al decir ‘aún no lo he resuelto, yo tengo las mismas dudas que ustedes'”.