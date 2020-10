Ministerio de Hacienda mejoró en un punto porcentual sus proyecciones económicas para este año

El mismo día en que se conoció el Imacec, que cayó un 11,3% en agosto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso ante la comisión mixta ad hoc del Congreso Nacional, para dar a conocer el Presupuesto 2021 que fue ingresado la tarde del miércoles para su legislación.

La cartera mejoró sus proyecciones económicas para este año y aseguró que la recuperación que espera hacia 2021 llegue de la mano con la buena implementación de las medidas sanitarias. Así las cosas, corrigió levemente las expectativas para este 2020, pasando del -6,5% al – 5,5%.

Mientras, para 2021 se ajustó del 5,5% de crecimiento al 5%.

En la oportunidad, Briones aseguró que se mantiene una alta incertidumbre sobre el proceso económico durante la pandemia, mientras no exista una vacuna para el Covid-19, en función de las medidas de confinamiento que se han aplicado.

El ministro señaló que “para el año 2021, nuestro escenario central es optimista, es positivo, por supuesto que esto depende de una serie de cuestiones, la evolución de la pandemia, y sobre todo la observancia de los protocolos sanitarios, por todo, por los ciudadanos, por los empresarios, por los trabajadores”.

Agregó que “es la única forma no sólo de no exponernos y no exponer al resto en materia sanitaria, sino también y sobre todas las cosas que nuestra economía se pueda ir levantando y podamos ir recuperando los empleos“.

“Estamos trabajando arduamente para que el año 2021 sea el año de la recuperación económica“, agregó Briones. Recordemos que el Presupuesto 2021 eleva en un 9,5% el gasto público que consistirá en más de US$74 mil millones.