Director de Asociación de Emprendedores y subsidio al empleo: “No reactiva la demanda”

El director de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, se refirió al subsidio al empleo, programa que presentó el Gobierno.

“Nos parece positivo, pero si esta medida no viene acompañada de una serie de medidas orientadas a reactivar la demanda, pierde mucha fuerza”, comenzó sosteniendo.

“No reactiva la demanda, porque un subsidio para contratar cuando desde la crisis social acecha ha habido un porcentaje importante de empresas que, o han tenido que cerrar sus locales comerciales, o ha caído la demanda, y los emprendedores no quebramos, porque tenemos que seguir generando (…) y reinventándonos, entonces cuando las ventas están en cero, la verdad es que un subsidio para incentivar a contratar gente no hace sentido“, destacó.

“Es distinto a un set de medidas que reactiven la demanda, como por ejemplo orientar o inyectar estos 2 mil millones de dólares. Como pasó con el retiro del 10% (…) que logró una inyección del dinero al mercado, y eso reactivó la demanda por uno o dos meses, pero si lográramos medidas que fueran orientadas a reactivar la demanda y poner liquidez en la calle, esta medida, junto a varias medidas más sería muy beneficiosa, pero en sí, no reactiva la demanda“, expresó.

“Este no es un subsidio del 100%, es parcial, requiere caja de la Pyme, por lo que igual requiere que nosotros tengamos recursos para poder contratar. Si tu tienes complicadas miles de Pymes, que no tienen caja, que han tenido que acogerse los mismos socios y fundadores de la compañía los mismos emprendedores a la Ley de Protección al Empleo… vas a tener subsidio, pero qué recursos van a quedar para contratar gente”, explicó.

El problema principal de esta situación es que son medidas parciales, indicó Rivas. “Se está generando una destrucción del empleo impresionante por la crisis, entonces si el Gobierno no genera medidas que en su conjunto ataquen el corazón del problema, que es la destrucción del empleo (…) está muy difícil si no reactivamos la demanda en su conjunto podamos salir de esta crisis”, afirmó.

Medidas propuestas

Rivas expresó sobre otras propuestas de medidas es “la ampliación del Fogape y postergación de las cuotas de los créditos Fogape ya otorgados, a lo menos hasta diciembre de 2021, con el objetivo de generar cajas de las compañías”.

“Otros temas que hemos estado empujando es el factoring estatal y cómo el gobierno genera junto con todas las AFP e Isapres un plan de medidas para que todas las empresas y Pymes que desde la crisis social a la fecha que no han podido regularizar sus leyes sociales lo hagan”, agregó.

“Si se lo dejamos 100% a los bancos, van a hacer su negocio, que es no correr riesgos, y esta es una crisis donde tenemos que mojarnos todos. Estamos en una situación extraodinaria, y hay que aplicar medidas extraordinarias“, concluyó.