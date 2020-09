Ministro del Interior por BancoEstado: “Por primera vez una institución bancaria sufre un ataque de esta naturaleza”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló este lunes que lo ocurrido con BancoEstado, que fue víctima de un ataque con un software malicioso, “debiera ser motivo de mucha preocupación porque por primera vez una institución bancaria sufre un ataque de esta naturaleza“.

Durante su participación en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde estaba invitado para hablar del proyecto “que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio”, el ministro indicó que desde el fin de semana se trabaja intensamente en el banco para evitar consecuencias o pérdidas de dinero en las cuentas de los clientes que “no son las personas más ricas del país“.

“Fue un ataque cibernético muy profundo, a través de un virus que hace que tengamos que trabajar con mucha tranquilidad y no reabrir las sucursales, para que no existan traspasos, se logró evitar las cuentas del BancoEstado que no son las cuentas de las personas más ricas del país, no fueron traspasados, se hizo un trabajo muy duro el fin de semana”, explicó el ministro.

Por su parte, el presidente de la entidad bancaria, Sebastián Sichel, descartó que el ataque hubiese afectado a cuentas personales, mientras que las sucursales están cerradas este lunes, llamando a hacer los trámites necesarios por vía remota y digital si es posible.