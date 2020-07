Sebastián Sichel, presidente de BancoEstado, y retiro de fondos de AFP: “Será la primera vez en que muchas familias van a tener una disponibilidad de plata que nunca habían tenido”

11 millones de personas, según los cálculos preliminares, retirarán sus fondos de la AFP, y más de la mitad lo harán a través de BancoEstado, ya sea a través de transferencias en CuentaRUT, o por retiros en sucursales o Caja Vecina. “Es por lejos la operación financiera más grande que se ha realizado en la historia del país, de hecho, recién estábamos transpirando con el gerente, viendo los datos”, reconoció el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, en conversación con Ciudadano ADN.

Por eso, según adelantó el ejecutivo, los pagos desde las administradoras serán consecutivos. “Un día se hará pago a 3 millones de personas, otro a 4, dependiendo de la velocidad de las solicitudes”. Sichel está consciente de que se trata de “la primera vez en que muchas familias chilenas van a tener una disponibilidad de plata que nunca habían tenido. Tener un millón de pesos para pagar deudas o comprarse un televisor, y normalmente la plata, en estos casos, funciona de manera distinta. Las familias de clase media o media baja en Chile no tienen esa disponibilidad de capital, compran en el retail porque tienen tarjeta. Pero ahora van a tener plata líquida y van a poder ir al Bio Bio a comprarse una tele o para cubrir una necesidad básica que nunca habían podido cubrir, como una cama. Van a requerir más liquidez”, indicó.

Según explicó Sichel, la CuentaRUT tiene un tope máximo 2 millones de pesos “por seguridad”, pero en este caso la plata que llegue no se va a sumar a ese saldo. Además, en las 30.000 Cajas Vecinas del país, se podrá hacer giros hasta $200.000, sin ir al cajero automático o al banco, que de todos modos extenderán su horario hasta la tarde para poder retirar los dineros ahí. Por último, frente a un millón de cuentasRUT bloqueadas “por fraude o porque la gente perdió la clave”, sus titulares podrán arreglar el tema en sucursales: desde el jueves 30 habrá personal exclusivamente dedicado a reimprimir las tarjetas. También se podrá llamar al 600 200 7000 para desbloquear.

El límite de giros en los cajeros de BancoEstado, en tanto, subió a $400.000. Mientras, para la transferencia electrónica, no habrá límites. Eso sí, los retiros seguirán costando 300 pesos. “Hay un sistema que opera los cajeros que no es de BancoEstado, que en realidad lo subsidia porque el costo real es de 500 pesos”, explicó Sichel. Por eso, si alguien va a recibir menos de 200 mil pesos, la recomendación es “hacerlo en Caja Vecina porque ahí no vamos a cobrar”. También el pago por vale vista preocupa a muchas sucursales por la presión que podrían tener, y en ese caso “la sugerencia a las personas siempre va a ser que mejor saquen la CuentaRUT”.

BancoEstado está abocado a simplificar sus procesos con miras a la gran cantidad de giros que recibirán. Sin embargo, Sichel reconoce que la CuentaRUT es “lo más fácil de sacar vulnerabilidad, porque basta que yo sepa tu RUT y trate de intentar claves. No pasa lo mismo en las cuentas corrientes”. Del mismo modo, las estafas vía internet están a la orden del día. “Los malandras antes hacían túneles en los bancos y ahora tratan de engrupirnos con mails”. Por eso, Sichel insistió en que “el banco nunca le va a mandar un mensaje de texto, un whatsapp, ningún método de contacto, solo cuando el propio cliente es el que llama. Nunca le dé las claves a ningún tipo de mensaje porque nunca se las vamos a pedir”.

De ministro mejor evaluado a banquero: “Me encanta Desarrollo Social y no es bueno que tenga este nivel de rotaciones”

Hasta hace poco, Sebastián Sichel lideraba el Ministerio de Desarrollo Social, en una gestión que lo llevó a ser el ministro mejor evaluado del gabinete. Hoy, en su nuevo rol, asegura que “nunca nada es suficiente en una crisis como ésta. Me encantaría ir a 300 por hora, pero al menos el banco va a 100”. Desde que comenzó su gestión, hace casi dos meses, han entregado 100.000 créditos FOGAPE, cifra que antes llegaba a 30.000. “El Presidente encargó acelerarlos. La crítica como clase política es que debimos haber acelerado antes. Una Pyme sabe que el tiempo en que les llegan las lucas es tan o más importante que el monto”.

Del mismo modo, aseguró, BancoEstado se ha encargado de bajar las tasas de rechazo de las solicitudes de estos créditos, que alcanzan apenas al 4%. El mayor requisito antes de octubre, explicó, era no tener más de 30 días de morosidades, pero ahora “no es un requisito excluyente, en ese caso el banco lo va a evaluar, y eso produjo un aumento importante”.

Un cambio que dice relación con que, para Sichel, “los bancos tienen que ser mucho más éticos de lo que han sido culturalmente, tienen que prestarle a quien pueda pagar”. En la misma sintonía, sectores como turismo, transporte y agricultura acaban de obtener mayores periodos de gracia para pagar sus deudas, porque “cualquiera sabe que el turista no va a volver hasta febrero, entonces pueden pagar nueve meses después”.

Y un día después de un nuevo cambio de gabinete, Sichel reflexiona: “Me encanta el ministerio de Desarrollo Social y no es bueno que tenga este nivel de rotaciones. Pero estoy contento de que haya llegado Karla Rubilar. Le hace bien al ministerio alguien que haya estado tan cerca del trabajo que hicimos en conjunto”. Para el exministro, se trata de una cartera que “tiene que ser tan importante como el ministerio de Hacienda en los gobiernos: cuando los países se sienten seguros de no cambiarlo en toda su gestión, espero pase lo mismo con Desarrollo Social”.

Sichel, que vio el cambio de gabinete estando como invitado en un programa de televisión, no duda en su evaluación. “Claramente habría un desgaste natural del equipo, la urgencia de resolver cuestiones es gigantesca”.

Sichel y el Pato: Le pusimos bototo y mameluco”

Ahora, su prioridad es BancoEstado, donde “ayer estuve dando vuelta la historia del banco, porque tengo una obsesión por la persona del otro lado del mesón. Pedimos todos los datos de satisfacción del usuario, vi que hasta octubre tenían un estándar, y de repente esto se disparó hasta el infinito. No atender un llamado telefónico o tiempo de espera es determinante. Esto obliga a los bancos e instituciones públicas a no solamente medirse por los resultados, sino por la calidad de la atención. Esto a veces se les olvida, no es relevante, una vez un parlamentario me dijo ‘la gente pobre siempre hace fila’. Hoy tenemos un ciudadano más crítico, y tenemos la obligación moral de no solo tener buenos resultados, sino de atender bien. Ojalá le pase lo mismo al mundo privado. La rebelión de octubre tiene mucho que ver con el abuso en el trato”.

En octubre, también, el banco decidió postergar varios créditos de consumo e hipotecarios. “Si la persona se mantiene sin empleo e ingresos, el banco está ofreciendo proactivamente la postergación”, aseguró Sichel, agregando que las cuotas postergadas se dividen en pequeñas cuotas dentro de las que quedan pendientes. “Si una persona postergó 160 lucas, y tiene 20 cuotas pendientes, va a pagar 8 lucas más en cada una”, ejemplificó Sichel, quien agregó que “quien no ha tenido afectación de ingresos ojalá pague, porque es una forma de no afectar al resto”.

Sichel también se refirió a la responsabilidad del banco por tarjetas clonadas, “pero hay medidas de seguridad que tienen que ver con las personas, no nos podemos hacer responsable cuando entregó su clave o robaron saliendo de la Caja Vecina”, y sobre la publicidad de banco, que busca acercarlo a la gente. “Le pusimos bototo y mameluco al pato. Es estar en el bolsillo y en el barrio de los chilenos, y el pato simboliza eso. No es por andar pato, es un socio del crecimiento de las personas”.

“Nunca me imaginé banquero”, aseguró Sichel, “pero si dibujara mi futuro para atrás, como dijo Steve Jobs, el banco me calza perfecto. He estado al otro lado del mesón desde usuario a emprendedor, trabajé en estrategias de subsidio en Corfo y en el ministerio de Economía en Bachelet 1, y ahí descubrí que los bancos no pueden ser solo prestadores de plata, sino una palanca del financiamiento que es vital para el desarrollo. Somos un país que tiene que recuperar sus centros de desarrollo. En el mundo, los bancos públicos del mundo apuestan por sectores distintos, ese es su rol, apostar donde nadie lo haría”.

Incluso, Sichel respondió al aire la duda de un auditor que lleva varios meses esperando la solicitud de su crédito Fogape. “Mi correo es sebastian.sichel@bancoestado.cl, así de concreto. Escríbame para yo acelerar”.

También le entregó una recomendación a la actual ocupante del ministerio de Desarrollo Social, Karla Rubilar: “Calle, calle, calle, calle. Cuando uno escucha algo que le pasa a una persona con el registro social de hogares, es muy distinto que cuando te lo dicen los técnicos de los ministerios”.