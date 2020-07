Experto en economía y crisis del Covid: “La recuperación va a existir, pero va a depender de la conducta de los ciudadanos”

La caída de más de 15% en la cifra del Imacec informado el pasado miércoles sigue generando repercusiones en el mundo económico del país y en ello las opiniones al respecto no se han hecho esperar.

En ello, el economista y académico, Alejandro Alarcón, conversó con ADN Hoy y aseguró sobre dicha cifra que “la habíamos proyectado hace varios meses. La verdad es que esto es el estrechamiento de la liquidez. Las empresas no venden porque están en cuarentena y las personas no compran porque están en cuarentena o no tienen ingresos”, partió diciendo.

“Yo calculo que los sectores presenciales que necesitan gente para producir debe ser cerca del 60% y es lo que se requiere para estabilizar en algo la economía. A nosotros cualquier cifra de desempleo tenemos que agregarle que un 7% de la población podría estar desempleada“, agregó el especialista.

Sobre lo mismo, comentó que “uno de los pocos sectores que creció en mayo y que es positivo, fue la minería, pero ahora ese panorama debería caer y aportará en la cifra negativa donde varias minas están entrando en cuarentenas y otras medidas. Es la realidad y hay que asumirla para levantarnos”, aseguró Alarcón.

Respecto a las próximas cifras de desempleo, el economista advirtió que “podemos esperar que el desempleo se acerque al 20%, lo que significaría que más de dos millones de personas estarán desempleadas y eso para partir”, comentó.

“La vuelta va a ser lenta porque en Chile muchas cantidades de personas les importa un ‘bledo’ las normas de sanidad, va a costar más, porque por ejemplo en Europa hay casos increíbles como Italia y España, pero porque hay un respeto y eso acá no existe”, complementó sobre la recuperación.

Y en lo mismo, cerró con que “la recuperación va a existir, pero va a depender crucialmente del respeto y la conducta de los ciudadanos sobre las medidas sanitarias”, finalizó.