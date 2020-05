Briones: Tenemos un fondo con USD$ 2 mil millones, que está ahí para ser utilizado

En diálogo con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a los efectos que tendrá a nivel económico el coronavirus Covid-19.

Al respecto y sobre la administración del Gobierno, la autoridad dijo que deben “ser prudentes en lo que hacemos e ir guardando reservas para ir atendiendo la evolución de esta pandemia y los efectos sociales que genera“.

“Tenemos un fondo con USD$ 2 mil millones, que es un fondo que está ahí para ser utilizado, pero para ir atendiendo todas y cada una de las necesidades de esta pandemia, según vaya evolucionando”, comentó.

Si bien Briones reconoció que se monto está para gastarlo, se tiene que “tener prudencia a la hora de gastarlo, sentido de urgencia a la hora de hacer lo que estamos haciendo y mucha flexibilidad para ir adaptándonos a los distintos instrumentos, según los distintos capítulos de esta pandemia“.

Por otro lado, el ministro se refirió al Ingreso Familiar de Emergencia, expresando que no es la única política que se implementará por parte del Gobierno en ayuda a las familias chilenas.

“No será ni la segunda ni la última ayuda, esto es una película que continúa y ,lo que yo he insistido mucho, es que es una película que tiene capítulos por descubrir, no los conocemos exactos”, declaró.