Briones: Si tuviéramos una bola de cristal y viéramos que la pandemia se acaba en tres meses, quizás el tipo de acción del Gobierno sería distinto

En conversación con ADN Hoy, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respondió a los cuestionamientos que han surgido en cuanto al gasto fiscal que ha destinado el país para enfrentar la pandemia por el coronavirus Covid-19, indicando que los esfuerzos son mayores a otros que atraviesan una mejor situación económica.

“Hace tres, cuatro meses, muchas voces decían que hay que endeudarse más y hay que gastarse los ahorros. Yo les diría ‘¿Cómo estaríamos enfrentando la crisis si hubiéramos hecho caso?’, hay que ser prudentes“, dijo.

Briones recordó que “no sabemos cómo viene esto. Si tuviéramos una bola de cristal y viéramos que se acaba en tres meses, quizás el tipo de acción que estaríamos tomando sería distinto“.

En cuanto a si el gasto fiscal ha sido el adecuado, el ministro señaló que “acá hay que hablar de cifras. Uno puede tener opiniones, pero en materia fiscal me quedo con los datos del FMI (Fondo Monetario Internacional) que compara peras con peras y no con manzanas, porque cuando me dicen que hay países que están haciendo más que Chile, digo que me lo muestren. Que lo muestren en materia fiscal”.

“Tenemos una proyección fiscal del 8% y quiero decir que países como Nueva Zelanda, Holanda o Alemania están alrededor del 6%. Los que tomamos de ejemplo, tienen menor proyección fiscal que Chile. En esa métrica, nosotros estamos en la parte alta”, expresó.