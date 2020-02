Fedefruta: Escasez hídrica es mucho más importante hoy día que una contingencia sanitaria

El presidente de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), Jorge Valenzuela, aseguró que la mayor preocupación del sector es la crisis hídrica, mucho más que los posibles efectos económicos de coronavirus Covid-19.

“Lejos uno de los grandes problemas que tenemos en la agricultura y en particular en la fruta es el agua. Sobre el 85% de la fruta es agua, por lo tanto no podemos pensar en crecer, invertir y mejorar si no tenemos agua”, dijo el dirigente en Emol TV.

“Quizás es mucho más importante hoy día que una contingencia sanitaria, que es importante a nivel mundial, como el coronavirus”, agregó.

Valenzuela explicó que el problema del agua está afectando al sector “desde hace mucho tiempo”. “Este es un país que ha dejado de invertir en el agua. Creo que es súper importante tomar esto así como se tomó en su tiempo el tema energético”, dijo.

Además, cuestionó que “las grandes modificaciones que se quieren hacer es otorgar (derechos de aprovechamiento de agua) a 30 años”.

“Las inversiones agrícolas son de largo plazo, algunas se piensan a 50 años, por lo tanto esto podría limitar el financiamiento”, dijo y agregó que “hay muchos derechos de agua que no se están ocupando”.