Intratable: Max Verstappen se impone en una loca edición del GP de Las Vegas

En la madrugada de este domingo en Chile, el show de la Fórmula 1 tuvo un caótico y cambiante desarrollo en su penúltima fecha, el GP de Las Vegas, pero con el ganador de casi siempre en la temporada: Max Verstappen.

Con días previos marcados por los problemas en torno a la pista (una tapa de alcantarilla que puso en riesgo el desarrollo de las clasificaciones) y una pista desgastada, la pole position conseguida por Charles Leclerc el día previo no sirvió de mucho.

Todo luego que Max Verstappen sobrepasó al piloto de Ferrari en la salida, aunque con una arriesgada movida que le costó 5 segundos de sanción. Posteriormente, pese a problemas que lo retrasaron nuevamente del liderato, un choque con George Russell volvía a parar la carrera y, con ello, a ceder ante Charles Leclerc.

Sin embargo, el piloto de Red Bull volvió a rebasarlo a 13 vueltas del final para no soltar más el liderato del GP de Las Vegas, obteniendo la victoria número 18 de la temporada y, con ello, igualando a Sebastián Vettel como el tercer máximo vencedor de carreras en la F1, con 53 triunfos.

📻 “VIVAAA LAS VEGAS!” @Max33Verstappen takes his 18th win of the season, in true Vegas-style 🏆😂 #LasVegasGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/EQYbCCkBmL

Charles Leclerc se quedó con el segundo lugar de la competencia en Estados Unidos, todo luego de rebasar a Sergio Checo Pérez en la última vuelta, con lo que el azteca terminó completando el podio de la penúltima fecha del año. El cierre de la temporada será el próximo domingo 26 de noviembre, en el GP de Abu Dhabi, en Yas Marina.

RACE CLASSIFICATION 📊

Another victory on the board for the unstoppable Max Verstappen! 💪#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/UpuYPp3vM2

