No hubo alcantarillas: Charles Leclerc se quedó con la pole del Gran Premio de Las Vegas de F1

No hubo quien los detuviera. Este sábado por la madrugada, Ferrari fue la escudería más rápida en la qualy del Gran Premio de Las Vegas, vigesimoprimera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Ahí, el monegasco de la escudería italiana, Charles Leclerc se quedó con el primer puesto de la parrilla de salida para este domingo en el circuito callejero de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

Con un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 726 milésimas, Leclerc fue más rápido por solo 44 milésimas que su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, quien remató segundo, pero que deberá salir de la posición número 12.

En el inicio de las prácticas oficiales del pasado viernes, entre medio de los casinos y hoteles de la ciudad norteamericana, y cuando recién iban solo un par de vueltas al circuito, la Ferrari del español Carlos Sainz se vio parcialmente destruida por un insólito accidente.

Una tapa de alcantarilla mal ubicada destrozó la parte baja del monoplaza italiano. El SF-23 que conduce el hispano se vio afectado en su motor, la batería, la centralita y hasta el chasis. Tuvo que ser reparado por completo y por ello, la FIA los sancionó con la pérdida de 10 puestos en la grilla de salida.

Con la sanción, quien saldrá en la segunda posición será el campeón del mundo y piloto de Red Bull, Max Verstappen. En la fila de atrás, saldrán George Russell de Mercedes y Pierre Gasly de Alpine.

La sorpresa la marcaron el tailandés Alex Albon y el norteamericano Logan Sargent, ambos de Williams, quienes saldrán quinto y sexto, respectivamente. Las decepciones corrieron esta vez en McLaren, ya que Lando Norris y Oscar Piastri largarán desde las posiciones 15 y 18, respectivamente.

La vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2023 arrancó el viernes 17 de noviembre, desde las 05:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera fue este sábado 18 de noviembre desde las 09:00 horas, mientras que la carrera quedó programada para el domingo 19 de noviembre, desde las 07:00 horas, la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

Our grid is set for lights out in Las Vegas! 🙌#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/YiIgzpxRms

— Formula 1 (@F1) November 18, 2023