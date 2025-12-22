;

Alarma mundial por exestrella de Nickelodeon: video muestra a actor viviendo en la calle

Las imágenes, grabadas en California, provocaron conmoción entre fanáticos.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Un nuevo video viral volvió a encender las alertas en redes sociales y entre fanáticos de Nickelodeon. Tylor Chase, actor infantil que alcanzó popularidad en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue nuevamente captado viviendo en situación de calle en California, imágenes que han generado conmoción y preocupación a nivel internacional.

El registro, difundido en las últimas horas en TikTok y grabado en Riverside, muestra al actor de 36 años con un aspecto visiblemente deteriorado, usando ropa gastada y conversando con una mujer que lo reconoce por su pasado televisivo.

ADN

Captura

En el breve diálogo, Chase confirma haber trabajado en Nickelodeon, específicamente en la recordada serie juvenil emitida durante los años 2000, lo que bastó para que el video se viralizara rápidamente.

Revisa también

ADN

No es la primera vez que su situación se hace pública. En septiembre pasado ya había circulado otro registro que evidenciaba su compleja realidad, lo que incluso motivó una campaña de recaudación de fondos.

Sin embargo, su madre salió entonces a frenar la iniciativa, advirtiendo que su hijo necesita atención médica especializada y no dinero. “No puede manejar recursos ni sus medicamentos por sí solo”, señaló en esa oportunidad, agregando que Chase se ha negado reiteradamente a recibir tratamiento.

La situación también fue abordada por sus excompañeros de elenco. Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, protagonistas de Manual de supervivencia escolar de Ned, expresaron públicamente su tristeza e impotencia frente al presente del actor.

@dingleberries15

DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role "Martin" in the show Ned's declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning 'What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage #fyp

♬ original sound - DingleBerryClips🎬

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad