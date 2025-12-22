Alarma mundial por exestrella de Nickelodeon: video muestra a actor viviendo en la calle

Un nuevo video viral volvió a encender las alertas en redes sociales y entre fanáticos de Nickelodeon. Tylor Chase, actor infantil que alcanzó popularidad en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue nuevamente captado viviendo en situación de calle en California, imágenes que han generado conmoción y preocupación a nivel internacional.

El registro, difundido en las últimas horas en TikTok y grabado en Riverside, muestra al actor de 36 años con un aspecto visiblemente deteriorado, usando ropa gastada y conversando con una mujer que lo reconoce por su pasado televisivo.

Captura Ampliar

En el breve diálogo, Chase confirma haber trabajado en Nickelodeon, específicamente en la recordada serie juvenil emitida durante los años 2000, lo que bastó para que el video se viralizara rápidamente.

No es la primera vez que su situación se hace pública. En septiembre pasado ya había circulado otro registro que evidenciaba su compleja realidad, lo que incluso motivó una campaña de recaudación de fondos.

Sin embargo, su madre salió entonces a frenar la iniciativa, advirtiendo que su hijo necesita atención médica especializada y no dinero. “No puede manejar recursos ni sus medicamentos por sí solo”, señaló en esa oportunidad, agregando que Chase se ha negado reiteradamente a recibir tratamiento.

La situación también fue abordada por sus excompañeros de elenco. Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, protagonistas de Manual de supervivencia escolar de Ned, expresaron públicamente su tristeza e impotencia frente al presente del actor.