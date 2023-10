Fernando González revela desconocido fanatismo de Roger Federer por Marcelo Díaz

Una curiosidad que liga a uno de los mejores jugadores de la historia del tenis con nuestro fútbol chileno es la que reveló sorpresivamente el ex tenista nacional Fernando González.

Y es que el medallista olímpico, en conversación con el programa de YouTube “Sobreviva el Lunes” conducido por Kike Morandé y Álvaro Salas, contó que nada menos que Roger Federer tiene una profunda admiración por un futbolista de nuestro campeonato nacional.

Se trata de Marcelo Diaz, por quien Roger Federer admitió sentir una gran admiración dentro de la cancha al haberlo visto jugar muchas veces en el club del cual es hincha.

“Díaz jugó en el Basilea, y era el ídolo de Roger. Cada vez que nos topábamos con Roger en los camarines en los torneos, me hablaba de Marcelo Díaz”, señaló el “Feña”.

“Una vez me topé con el Chelo Díaz jugando golf, y le conté que Roger siempre me hablaba de él, así que le mandamos una selfie y Roger me la respondió algunos días después, cuando vio la foto me pidió por favor que le mandara saludos”, detalló.

En efecto, Marcelo Díaz fue el volante central del equipo del cual es hincha Roger Federer: el Basilea de Suiza, donde el ex jugador de Universidad de Chile, Hamburgo y Racing, entre otros, jugó entre los años 2012 y 2015, habiendo incluso ganado tres ligas suizas con el equipo helvético.