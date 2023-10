Ott Tanak se corona campeón del Rally Chile Biobío: “Estoy contento de ganar por segunda vez en Chile”

Este domingo culminó la disputa del Rally Chile Biobío, instancia que es parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC) y que tuvo como monarca a un viejo conocido de la especialidad, Ott Tanak.

Todo considerando que el estonio ya había ganado la vez anterior que se disputó la prueba en el sur del país, en 2019, cuando corría para Toyota. Hoy, como parte del team M-Sports, se impuso en siete de los 16 tramos cronometrados para adjudicarse la prueba a bordo de un Ford Puma.

“Estoy contento de ganar por segunda vez en Chile. Es un gran evento, que tiene un poco de Grecia y Nueva Zelandia, y en el cual me he sentido muy cómodo sabiendo como administrar la vida útil de los neumáticos en los momentos claves. Se siente muy bien volver a la victoria”, aseguró Ott Tanak, que no ganaba una fecha del WRC desde febrero pasado.

Thierry Neuville (Hyundai) y Elfyn Evans (Toyota) completaron el podio del Rally Chile Biobío tras el abandono de Teemu Suninen en la etapa 15, quien se encontraba segundo hasta entonces. El campeón vigente de la categoría, Kalle Rovanpera, finalizó en el cuarto lugar y sumó puntos que le permiten seguir soñando con repetir el titulo.

En tanto, el único representante chileno en la categoría Rally 1 del WRC, Alberto Heller, completó su participación en el puesto 15 de la clasificación general. “Nos tocó abrir la ruta de nuevo, es difícil manejar arriba de las piedras, en terreno tan seco. Fue un desafío enorme, me mantuve competitivo por tramos. Agradezco el apoyo. Creo que lo hicimos de buena manera”, aseguró el piloto nacional.