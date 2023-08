Kristel Köbrich: “Busco potenciar lo mejor de mí y eso me lleva a ser mejor”

Kristel Köbrich es la mejor nadadora de la historia de Chile. Así lo avalan cinco Juegos Olímpicos consecutivos, once campeonatos mundiales y más de 40 medallas que ha ganado defendiendo a nuestro país. Además, será la primera nadadora de la historia en participar de seis ediciones de los Juegos Panamericanos, considerando la que se realizará en octubre de este año.

Con 37 años y sin pausas en su carrera deportiva, es una de las embajadoras de Antofagasta Minerals en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. En este contexto, el pasado lunes visitó las oficinas de Santiago del Grupo para conversar con Georgeanne Barceló, vicepresidenta de Recursos Humanos de Antofagasta Minerals.

Durante la transmisión, la deportista dejó claro el trabajo que hay detrás de una carrera mundialmente reconocida y la importancia de una mirada integral cuando hablamos de competitividad. “Una va armando un camino, un estilo de vida, una formación, una disciplina y entrega, a lo que hoy es mi pasión”. Por eso, hoy espera con orgullo el inicio de Santiago 2023: “va a ser un evento muy importante, ojalá que todos vibren con nosotros, se alegren con nosotros. Es un honor representar a la empresa y por supuesto a nuestro país”

A los 18 años, Kristel Köbrich partió a Córdoba para dedicarse profesionalmente al deporte de alto rendimiento, una decisión que cambió su vida. Su rutina comienza a las 4:00 de la mañana y considera práctica en piscina, pesas, cámara hiperbárica, yoga, etc. Un camino que elige día a día y que recorre con dedicación y trabajo junto a las personas que están tras su preparación.

Una de las claves con mi equipo, con mi entrenador, es la comunicación, la honestidad. Esto es esencial para estar en el alto rendimiento, sin dejar de lado los fracasos y también los éxitos“.

tTras responder preguntas del público, la deportista reflexionó acerca de la importancia de contar con un propósito y cómo esa búsqueda de sentido la ha permitido mantener una posición competitiva dentro de la elite mundial de la natación. “Busco potenciar lo mejor de mí y eso es lo que me llevar a ser mejor. Por mucho que me guste lo que hago, yo soy Kristel Köbrich nadadora de Chile, represento al país y eso a mí me toca, me llena”.