Lewis Hamilton sorprende en Hungría y obtiene su primera pole position del año

Parecía que sería otro día en la oficina para Max Verstappen, dominador incontrarrestable en lo que va de la temporada 2023 de la Fórmula 1, pero Lewis Hamilton apareció para sacudir la monotonía en la máxima categoría del automovilismo.

Apelando a toda su experiencia, el siete veces campeón del mundo logró desplazar por milésimas al neerlandés para obtener la pole position en las clasificaciones al GP de Hungría.

En Hungaroing, el piloto de Mercedes se quedó con el lugar de privilegio para la carrera del domingo por apenas tres milésimas de segundo, desatando la emoción de Lewis Hamilton. Todo considerando que no lograba una pole position desde el GP de Arabia Saudita, en 2021.

There was no holding back on those emotions for @LewisHamilton 💜

His first pole position since the 2021 Saudi Arabian Grand Prix #HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/eXOTqXksYn

— Formula 1 (@F1) July 22, 2023