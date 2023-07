Presidente Boric apunta a una mayor inversión para el deporte en Chile: “Desde el Estado podemos hacer muchísimo más”

A 100 días para que inicien los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la importancia del evento multideportivo y remarcó su compromiso con el desarrollo del deporte chileno.

Este miércoles, desde el Polideportivo de La Pintana, el Mandatario señaló que “nuestro objetivo para estos Juegos es congregar a más de un millón de personas en las cuatro regiones donde se realizarán. Queremos ver a nuestros recintos deportivos colmados de público y que los juegos se vean en todo país, en escuelas, juntas de vecino y centros comunitarios. Que el deporte nos ayude a volver a encontrarnos, que por un rato las diferencias queden de lado y nos sintamos parte de lo mismo”.

En esa línea, el Jefe de Estado apuntó a una mayor inversión en favor de la actividad deportiva. “Tenemos demasiada deuda con el deporte en Chile. El Estado, en conjunto con la sociedad civil y empresas privadas, tenemos que prestar más apoyo, porque nuestros deportistas debieran preocuparse en el desempeño de sus disciplinas y no en hacer bingos o rifas para pagar pasajes a otra región”.

“El deporte es la mejor inversión que podemos hacer”

El Presidente Gabriel Boric manifestó su deseo de que el deporte chileno siga avanzando “con más inclusión y oportunidades, recogiendo el espíritu que tienen los Juegos Panamericanos y no solo concentrándolo en un sector de la ciudadanía o para los que tienen dinero, porque el deporte tiene que ser popular. El deporte es la mejor inversión que podemos hacer”.

Por último, recalcó su intención por ayudar a futuros deportistas. “Queremos que este evento despierte muchas vocaciones, cuánto talento oculto hay y que no conocemos, cuántos chicos o chicas son tremendos atletas y no lo saben, porque no tienen las condiciones ni la infraestructura. Desde el Estado podemos hacer muchísimo más en poner condiciones materiales para que desarrollen esos talentos”, concluyó.