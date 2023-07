Max Verstappen le arrebata al local Lando Norris la pole position del GP de Gran Bretaña

En el circuito de Silverstone se disputó este sábado las clasificaciones por el GP de Gran Bretaña, décima carrera de la temporada de la Fórmula 1, donde Max Verstappen sigue marcando diferencias.

El piloto de Red Bull pudo arremeter en su última vuelta para ahogar el festejo de los locales, considerando que la escudería McLaren tuvo un excelente rendimiento de la mano de Lando Norris y Oscar Pistorius.

Sin embargo, Max Verstappen logró batir al piloto británico para quedarse con la pole position, la número 27 de su trayectoria y la quinta de manera consecutiva para el neerlandés, campeón vigente de la categoría.

En tanto, Charles Leclerc y Carlos Sainz, de Ferrari, arrancarán el GP de Gran Bretaña este domingo en el cuarto y quinto lugar de la grilla, respectivamente. Mientras que el otro referente británico de la especialidad, Lewis Hamilton, apenas saldrá séptimo en Silverstone.

The grid is set for lights out at Silverstone! 🤩

Update: Valtteri Bottas was disqualified from qualifying after his car couldn’t provide a fuel sample#BritishGP #F1 pic.twitter.com/MHQYpw2an7

— Formula 1 (@F1) July 8, 2023