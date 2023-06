Nico Pino se transforma en el piloto más joven en lograr el podio de las 24 Horas de Le Mans

Nico Pino hizo historia durante este fin de semana tras disputar, en el Circuit de la Sarthe, las 24 Horas de Le Mans, una de las pruebas más tradicionales del automovilismo mundial.

En la edición centenario de la carrera, el piloto de 18 años alcanzó el tercer lugar de la categoría LMP2 junto a sus compañeros de equipo, el suizo Neel Jani y el austríaco René Binder. Todo luego de ser el primer chileno en lograr el podio y, a su corta edad, convertirse en el más joven deportista en instalarse entre los tres mejores.

A lo largo del día de competencia, Nico Pino sumó poco más de 10 horas de manejo durante los cuatro turnos que le correspondieron, superando variantes como tramos con lluvia, pinchazos y retiros variados, tras los cuales pudieron ir progresando desde el puesto 20 en el cual arrancaron la competencia.

“Terminamos una caótica carrera. Estoy muy feliz de cómo salió. Pensar que partimos del lugar 20 y terminamos terceros, obviamente, es un sueño. Superamos bastantes problemas, pero no tuvimos ningún choque, lo que fue muy importante en esta carrera. Estábamos para ganarla, pero como dicen acá en la carrera: ‘Le Mans no lo ganas, si no que es Le Mans el que te deja ganarla’; el próximo año nos dejará”, aseguró tras festejar con sus compañeros en una temporada donde también logró el triunfo en la primera carrera de la temporada de la European Le Mans Series.