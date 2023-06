¿Rumbo a la Premier? Brighton prepara millonaria oferta para arrebatarle al Norwich a Marcelino Núñez

Marcelino Núñez podría dar el gran salto a la Premier League luego de concretar su primera temporada en el Norwich City, donde disputó un total de 37 partidos, 23 de ellos como titular y anotó cuatro goles.

A pesar de no lograr el anhelado ascenso en la Championship, el rendimiento del ex Universidad Católica despertó el interés de la máxima categoría de Inglaterra y uno de los clubes revelaciones de la Premier iría por su fichaje.

Se trata del Brighton & Hove Albion, que prepararía una oferta de alrededor de 17 millones de euros por el pase del seleccionado de La Roja, según informó Noah Reed, periodista especializado en el mercado de fichajes inglés.

En la última campaña, el elenco dirigido por Roberto De Zerbi finalizó la Premier League en el sexto lugar de la tabla con 62 unidades y consiguió una inédita clasificación la próxima edición de la Europa League junto a Liverpool.

Cabe destacar que Brighton también tiene entre sus filas a otros valores jóvenes del fútbol sudamericano como es el caso del paraguayo Julio Enciso de 19 años, por lo que no sería de extrañar que apostara por la carta de Marcelino Núñez.

🚨NEW

Brighton are now preparing an offer for Norwich City midfielder, Marcelino Nunez. Valuation is said to be around £17m.#BHAFC pic.twitter.com/OA8Mdsmh9W

— Noah Reed BHAFC News (@NoahReedBHAFC) June 9, 2023