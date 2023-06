El accidente casi fatal que sufrió el piloto Rodrigo “Kid” Arriagada en México

El piloto nacional Rodrigo “Kid” Arriagada debió abandonar la disputa de la edición 55 del Baja 500, una de las pruebas off-road más tradicionales que se organiza en la península de Baja Califronia en México.

Todo debido a que su vehículo UTV quedó inutilizable tras el cuarto día de competencia en el rally raid que contempla un recorrido de 500 millas, poco más de 800 kilómetros, parte del calendario Score International de la especialidad.

Como parte de la escudería Can-Am, Rodrigo “Kid” Arriagada sufrió un duro choque en su buggy, mientras desarrollaba el recorrido de reconocimiento de la ruta. “Había terminado de hacer mi recorrido y voy saliendo de la pista a un camino vecinal, donde me estaban esperando en un trailer para ir a la ciudad. Cuando salgo, en una curva, venía un Trophy Truck. El piloto obviamente no me vio, yo estaba en un punto ciego en mi carril, y me chocó de frente. Por suerte alcancé a esquivarlo un poco, o si no me mata“, aseguró el deportista de la categoría UTV Pro Force induction.

Aunque no sufrió lesiones de competir, al día siguiente sufrió las consecuencias pese a disponer de un nuevo vehículo. “Estaba todavía en shock del día anterior y me costaba hasta subirme al vehículo. Hice 70 millas de preparación y al día siguiente, en la carrera, salí, empecé a andar a mi ritmo con el pelotón, hasta que en la milla 215 tuve un descuido y en un salto caí en una roca y perforé la transmisión, lo que me hizo abandonar la carrera“, concluyó, apuntando a buscar revancha en el Raid de Atacama en las próximas semanas.