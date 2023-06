Después de varias semanas de ausencia, y con la suspensión del GP de Emilia-Romaña en Italia, la acción de la temporada 2023 de la Fórmula 1 volvió la semana pasada con una de las mejores carreras del año: el GP de Mónaco, para darle paso al presente fin de semana al Gran Premio de España.

Este viernes por la mañana de Chile, la acción en el circuito catalán arranca con las prácticas libres 1 y 2, mientras que para el sábado quedó agendada la qualy y para el domingo la carrera.

En ello, Red Bull irá por otro triunfo con Max Verstappen a la cabeza, pero con el local Fernando Alonso respirándole en la nuca con un Aston Martin cada vez más veloz.

La escudería de las bebidas energéticas es el sólido puntero en el campeonato de constructores con 249 puntos, lejos de las 120 unidades que ostenta Aston Martín gracias a las buenas actuaciones de Fernando Alonso. El podio, de momento, lo cierra Mercedes con 119 pts.

En cuanto a los pilotos, la lucha entre Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez continuará con un nuevo round. El neerlandés manda con 144 puntos, ahora con 39 unidades más que el piloto mexicano. El español Fernando Alonso es tercero con 93 pts.

La séptima fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2023 arranca este viernes 2 de junio, desde las 07:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera comienza el sábado 3 de junio, desde las 10:00 horas, mientras que la carrera quedó programada para el domingo 4 de junio, desde las 09:00 horas, la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+, Fox Sports, F1TV y DAZN

Lewis and Max battled from lights out to the final few laps in 2021 ⚔️#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/tKzVgIQEqN

— Formula 1 (@F1) June 1, 2023