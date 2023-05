Histórico resultado de nadadores de Teletón Coyhaique en Juegos de la Para Araucanía 2023

Tres integrantes del equipo de natación adaptada de la región de Aysén, pertenecientes al Instituto de Coyhaique de Teletón, ganaron ocho medallas en los Juegos de la Para Araucanía, campeonato binacional que se realiza con equipos que representan a Chile y Argentina.

La delegación aysenina estuvo compuesta por diez deportistas paralímpicos. Tres de ellos, lograron preseas.

Uno de ellos, Catalina Pozas, obtuvo tres medallas de oro, en 25 metros libre clase S4; 25 metros espalda clase S4 y 50 metros libres en la misma clase. Por su parte, Nicolás Jaque obtuvo medalla de plata en los 25 metros libre clase S8, oro en los 25 metros pecho clase S8 y plata en los 50 metros libres clase S8.

Además, Valentina Carreño, ganó primer lugar en la categoría de 25 metros libres clase S5 y segundo lugar en 50 metros libres clase S5.

Daniel Pedrero, coordinador de la Unidad de Deportes Adaptados (UEDA) de Teletón Coyhaique, señaló que “los tres son deportistas que ya han participado por lo menos seis o siete años en la piscina terapéutica del Instituto. Fue ahí donde nacieron deportivamente y se encantaron con la natación”.

Una de las protagonistas de la jornada, Catalina Pozas, declaró estar nerviosa antes de la competición, pero que fue vital el apoyo y la confianza de su entrenador.

“Mi entrenador, que siempre creyó en mí, siempre me lo dijo y siempre estuvo apoyándome en todo y después de los buenos resultados me sentí súper orgullosa, no sólo de mí, sino de mis compañeros“, sostuvo.