Ya es un hecho: este fin de semana no habrá acción en la Fórmula 1. El Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola fue cancelado debido como consecuencia del mal temporal y las inundaciones que hay en aquella región de Italia.

Fuertes lluvias y desbordes de ríos han golpeado a la zona de Emilia Romagna durante los últimos días. Los dispositivos de emergencia están netamente enfocados en desempeñar funciones en los sectores más afectados, por lo cual, no están dadas las condiciones para que se realice el gran evento del automovilismo.

El anuncio fue oficializado por la Fórmula 1 este miércoles mediante un comunicado que indica: “La decisión se ha tomado porque no es posible celebrar el evento de forma segura para nuestros fans, los equipos y nuestro personal”.

“Es lo correcto y responsable dado la situación que enfrentan los pueblos y ciudades de la región. No sería correcto presionar más a las autoridades locales y servicios de emergencia en este difícil momento”, agregó la principal competición de automovilismo.

“La comunidad de Fórmula 1 quiere enviar sus pensamientos a las personas y comunidades afectadas por los recientes acontecimientos en la Región de Emilia-Romagna. También queremos rendir homenaje al trabajo de los servicios de emergencia que están haciendo todo pueden ayudar a los necesitados”, complementó la F1.

Desde la organización y autoridades locales tienen esperanzas de realizar el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola “más adelante”, cuando la situación mejore en la región italiana.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

— Formula 1 (@F1) May 17, 2023