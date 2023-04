¡Dueño de Bakú! Sergio “Checo” Pérez se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Este domingo por la tarde, en Europa, se corrió la cuarta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Azerbaiyán llegó a su fin con un dominio completo del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

El piloto mexicano, que el sábado había ganado la carrera Sprint en el circuito callejero de Bakú, ahora se impuso sobre sus rivales en la carrera formal, para obtener así su segunda victoria de la temporada y meterle presión a Max Verstappen en el mundial de pilotos.

Si bien el monegasco Charles Leclerc de Ferrari se había mostrado como el más rápido en la previa de la carrera, al obtener la pole, cuando apenas se activó el sistema DRS, ambos pilotos de Red Bull le pasaron por encima para quedarse con el 1-2.

De ahí en más la lucha estuvo entre Pérez y Verstappen. Fue el mexicano quien aprovechó un safety car para tomar la punta de la carrera y no soltarla más. “Checo” ganó la carrera, acompañado por el neerlandés y Leclerc que remató tercero.

“Ambos golpeamos la pared varias veces, estábamos empujando hacia afuera. La forma en que Max me empujó a lo largo de la carrera fue realmente dura, pero logramos mantenerlo bajo control”, dijo el mexicano tras la carrera, en relación a su lucha con Vertstappen.

Con la victoria, Sergio Pérez alcanzó los 87 puntos y quedó a seis de distancia del líder Max Verstappen. El podio lo cierra Fernando Alonso de Aston Martin con 60 unidades.

La próxima carrera se disputará en suelo estadounidense. Entre el 5 y 7 de mayo, es decir, el próximo fin de semana, se correrá el Gran Premio de Miami, quinta fecha de la temporada 2023.

— Formula 1 (@F1) April 30, 2023