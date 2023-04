GP de Azerbaiyán de la F1: ¿Cómo es la carrera Sprint y cuáles son las modificaciones que habrá?

Fue el 2 de abril cuando la acción de la temporada 2023 de la Fórmula 1 se detuvo por casi un mes. Con el GP de Australia disputado, la máxima categoría del automovilismo regresa este fin de semana, y lo hará con todo.

En ello, la máxima categoría del automovilismo vuelve con el Gran Premio de Azerbaiyán, carrera que será la primera de la temporada con el formato Sprint, a la que la FIA le realizó modificaciones en relación a lo visto en la temporada 2022.

Esto porque ahora la “mini carrera” se correrá íntegramente el día sábado. Ahí habrá clasificación para las 17 vueltas que se correrán en Bakú, mientras que la carrera en sí se disputará el mismo día.

Por otra parte, la qualy para la carrera formal del domingo se disputará el día viernes, después de la única práctica libre que habrá en el primer Gran Premio en suelo europeo.

La cuarta fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2023 arranca este viernes 28 de abril, desde las 05:30 horas de nuestro país, con la única práctica libre.

La clasificación para la carrera comienza el mismo viernes 28 de abril, desde las 09:00 horas, mientras que la carrera quedó programada para el domingo 30 de abril, desde las 07:00 horas, la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

Por otra parte, la “mini carrera” del fin de semana se correrá íntegramente el sábado 29 de abril. Ahí, la clasificación comenzará a las 05:30 horas, mientras que la carrera en sí se disputará a las 09:30 horas.

