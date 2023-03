Rechazan la libertad condicional para Oscar Pistorius: seguirá con la condena por asesinar a su pareja

Oscar Pistorius, exatleta sudafricano de 36 años, no pudo conseguir su libertad condicional en la audiencia realizada este viernes. El medallista de oro paralímpico está en prisión tras ser condenado por asesinar a su pareja Reeva Steenkamp, en 2013.

La junta de libertad condicional de Sudáfrica entregó la decisión tras revisar una serie factores del otrora deportista durante su última década en la cárcel, como los antecedentes disciplinarios, participaciones en cursos educativos, además de su estado físico y mental.

A la audiencia llegaron los padres y la abogada de la fallecida Reeva Steenkamp. “Es el asesino de su hija y no creemos que deba ser puesto en libertad. Pensamos que no ha mostrado su remordimiento. No está rehabilitado porque, si lo estuviera, habría confesado y contado la verdadera historia de lo que pasó aquella noche”, declaró la defensora legal.

June Steenkamp, madre de la víctima, habló con la prensa y también mostró su rechazo ante la petición de Oscar Pistorius. “No creemos en su historia”, remarcó.

Pistorius se encuentra preso tras ser condenado culpable de asesinar a tiros a Reeva Steenkamp en su casa de Pretoria, el 14 de febrero del 2013. Quien fuera extrella del atletismo paralímpico podrá volver a solicitar la libertad condicional en otro año.