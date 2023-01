Ken Block, ícono del automovilismo, fallece tras accidentarse en moto de nieve

Un duro golpe recibió en las últimas horas el mundo del automovilismo luego que se informó desde Estados Unidos la muerte del expiloto Ken Block.

A sus 55 años, el deportista perdió la vida luego de sufrir un trágico accidente mientras usaba una moto de nieve en Utah.

“Conducía una moto de nieve en una pendiente pronunciada cuando la moto volcó, cayendo encima de él. Fue declarado fallecido en el lugar de los hechos a causa de las heridas sufridas en el accidente”, explicaron en el condado de Wasatch para explicar el fatal momento.

Ken Block se hizo famoso en redes sociales producto de sus Gymkhanas, producciones audiovisuales en las cuales se exhibía desarrollando impresionantes maniobras en sus vehículos, lo cual le permitió transformarse en piloto oficial de Audi desde 2021.

Todavía no lo puedo creer. El nombre de Ken Block me remonta automáticamente a mi infancia. Uno de los hombres que me hizo enamorarme del Rally…Que en paz descanse.#KenBlock #Rally pic.twitter.com/hdMOqfL9s7

— El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) January 3, 2023