GP de Abu Dabi 2022 de Fórmula 1: ¿A qué hora es la carrera en Chile, y cómo puedo verla online?

El final de la temporada 2022 de la Fórmula 1 llegó para este fin de semana. La jornada 22 de la máxima categoría del automovilismo arriba a Abu Dabi, en una de las carreras más esperadas por los fanáticos en el Circuito Yas Marina en la Isla Yas, en los Emiratos Árabes Unidos.

Con el final de temporada, la lucha entre Sergio Pérez y Charles Leclerc está llegando a su final por el segundo lugar del mundial, considerando que Max Verstappen ya se consagró monarca de la máxima categoría en Japón.

Max Verstappen lidera el mundial con 429 puntos, lejos de las 290 unidades a las que llegó Sergio Pérez de Red Bull. El podio lo cierra Charles Leclerc de Red Bull, con los mismos 290 puntos.

Más atrás aparece George Russell de Mercedes con 265 pts, seguido por Lewis Hamilton también de Mercedes con 240 puntos. Carlos Sainz Jr con 234 unidades, cierra las primeras seis posiciones del mundial de pilotos.

La clasificación de constructores de la categoría sigue comandada por Red Bull con 719 puntos, seguido por Ferrari que tiene 524 unidades. Cierra el podio de momento Mercedes con 505 puntos. La escudería de las bebidas energéticas ganó el mundial de constructores hace algunas semanas en el GP de Estados Unidos.

La vigesimosegunda fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2022 arranca este viernes 18 de noviembre desde las 07:00 horas de nuestro país con las prácticas libres 1 y luego a las 10:00 con las prácticas libres 2.

La clasificación para la carrera está programada para este sábado 19 de noviembre desde las 11:00 horas y la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

Finalmente, la carrera se correrá el domingo 20 de noviembre desde las 10:00 horas de nuestro país.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

⚔️ The battle for second

🥺 Drivers departing…

👀 And more!

Here's all the season finale storylines 🌅#AbuDhabiGP #F1 https://t.co/w1omPT0VCL

— Formula 1 (@F1) November 17, 2022