Rodrigo Fernández es nominado al “mejor try del año” por World Rugby

El rugby chileno sigue viviendo momentos estelares luego de su clasificación histórica al Mundial de Francia 2023, situación que se refleja en una nominación que recibió una de las figuras de los Cóndores, Rodrigo Fernández.

“Yoyo” apareció en la terna de candidatos al “mejor try del año” que postuló World Rugby, todo gracias a la espectacular maniobra que protagonizó en el estadio Santa Laura en la llave contra Estados Unidos y que permitió la clasificación nacional a la cita planetaria.

“Estoy muy contento, es algo que no lo soñé en mi vida y no me lo esperaba. En el equipo me decían que era obvio, pero la sorpresa fue muy grata. Es un premio para todo el equipo, a través de un logro como clasificar al Mundial nos puso en vitrina para que este try fuera nominado”, aseguró a ADN Deportes un satisfecho Rodrigo Fernández.

Para apoyar la gran jugada del integrante de los Cóndores, puedes votar por él en el sitio web oficial de World Rugby, al que puedes acceder en este enlace.