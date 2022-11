Felipe Flores tras lograr el ascenso con Magallanes: “Estoy contento por este sueño; merecíamos ser campeones”

Este martes, Magallanes cerró con broche de oro una impecable campaña: salió campeón de la Primera B y selló su anhelado ascenso a la División de Honor. Tras el partido, el delantero Felipe Flores expresó su felicidad y aseguró estar viviendo un “sueño”.

“Luchamos todo el año por esto y fuimos un equipo muy regular. Estoy contento por este sueño que estoy viviendo con Magallanes, después de 36 años que el club no estaba en Primera División, hoy le dimos una alegría a esta gente y a un club con tanta historia, merecíamos ser campeones”, señaló el atacante de la “Academia” en diálogo con la señal oficial.

“Me tocó vivir las dos caras de la moneda, porque el año pasado en Barnechea estuve peleando al último y ahora se me dio la oportunidad de venir acá, un gran plantel, me encontré con un equipo que me adaptó bien desde el primer momento”, agregó el artillero de los albicelestes.

Por último, Felipe Flores se mostró pleno tras volver a sentir la experiencia de ser campeón. “Hace tiempo que no me tocaba ser campeón, desde Colo Colo. Ahora estoy disfrutando este lindo momento”, concluyó.