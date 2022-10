Fue una foto que desató el odio de los fanáticos de Colo Colo. Una que mostraba a varios de sus cracks de todos los tiempos, muy juntos y sonrientes.

La imagen, compartida por la cuenta de Twitter de Dale Albo, retrató a figuras como Carlos Cazsely, Severino Vasconcellos y Luis Mena, donde también se veía a un sonriente Pablo Contreras.

Un rostro que no fue nada de bien recibido por quienes profesan su amor por el Cacique, quienes de inmediato se quejaron por esta incorporación.

“¿Por qué incluyen Pablo Contreras?”, se preguntó, por ejemplo, un cibernauta, mientras otros se acordaron de un feo episodio con el futbolista.

Pablo Contreras y la ola de mala onda

Así, los seguidores del puntero del Campeonato Nacional, rememoraron cuando, en plena crisis de la institución, el defensa fue vendido al Mónaco de Francia.

“No se me olvida que cuando estábamos mal, Pablo Contreras arrancó como una rata. Mercenario no merece vestir la alba. En cambio, Espina estuvo en la quiebra y vino en el peor momento. Ídolo, eso no se olvida”, señaló un usuario de la plataforma.

Incluso, en medio del odio, la cuenta Datos Albos compartió otra instantánea del mismo momento, donde se veían más jugadores históricos y hasta el humorista Charola Pizarro, todos luciendo un uniforme albo.

Un hecho en el que también algunos repararon. “Hasta Charola Pizarro me parece bien en lugar de Pablo Contreras”, expresó otro fanático colocolino.

De esta forma, las fotografías de los cracks de Colo Colo sacaron ronchas en redes sociales por la aparición de Pablo Contreras, quien se ganó todas las críticas tras posar en ellas de lo más sonriente.