La tradición no termina: Gran Premio de Mónaco de la F1 se extendió hasta el 2025

Una jornada de importantes noticias entregó este martes la organización de la F1, máxima categoría del automovilismo, al terminar con una incertidumbre que se venía dando hace semanas: el GP de Mónaco se seguirá corriendo.

Así lo ratificaron las redes sociales de la Fórmula 1, ratificando al circuito callejero del Principado como uno de los platos fuertes, y más tradicionales, de la categoría.

“La Fórmula 1 continuará compitiendo en Mónaco hasta 2025 después de que se finalizó un nuevo acuerdo de tres años con el Automóvil Club de Mónaco (ACM)”, partieron informando mediante un comunicado.

Agregaron que: “las calles de Montecarlo han sido una parte importante del campeonato desde la primera ronda allí en 1950, el lugar ofrece un desafío único para los pilotos y un escenario famoso en todo el mundo”, indicaron.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, aseguró además que: “me complace confirmar que competiremos en Mónaco hasta 2025 y me emociona volver a las calles de este famoso Principado para el Campeonato del próximo año el 28 de mayo”.

De esta forma, el Gran Premio de Mónaco se mantendrá en el calendario de la Fórmula 1 por las próximas tres temporadas, y será parte del apretado y exigente calendario que habrá el 2023, el cual llegará al récord de 24 carreras.

El GP de Mónaco será la octava carrera de la temporada 2023 y se correrá el fin de semana del 26-28 de mayo del próximo año.

