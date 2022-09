Caras de “funeral”: Las descompuestas reacciones de Cecilia Pérez y Johnny Herrera tras el empate de la U

Fueron el comentario obligado post partido. Las caras de Cecilia Pérez y de Johnny Herrera luego del empate de la Universidad de Chile ante Coquimbo.

Es que ambos personajes estaban presentes en el Estadio Elías Figueroa Brander mientras se desarrollaba el match, decisivo por el descenso.

Y sus rostros no eran los mejores. De hecho, cuando la transmisión de TNT Sports los enfocó, la apariencia de la exministra era de total desazón.

De hecho, su pareja, Cristián Silva, también figuraba totalmente descompuesto, agarrándose la cabeza, mientras Michael Clarke, presidente de Azul Azul también observaba el encuentro sentado en el mismo espacio.

En tanto, el histórico arquero de la U tampoco tenía una mejor tez. Y también las cámaras captaron la mezcla de preocupación e incertidumbre por el futuro de su equipo.

Es que tras este partido, los azules quedaron con serias posibilidades de descender, lo que desató la indignación de los hinchas, que incluso alegaron en redes por la presencia de Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, en el estadio.

“Cecilia Pérez es yeta, yeta, yeta”, “Cecilia Pérez va a puro parar el dedo al estadio como buscando el perdón” y “me daría vergüenza tener a Cecilia Pérez mirando un partido de mi equipo, francamente”, fue parte de lo que postearon algunos fanáticos en Twitter.

Que deprimente ver jugar a la #UdeChile ,no juega a nada, no tiene un técnico que sea capaz de dar vuelta un resultado o juego, la figura inventada de Ronni Fernández no sabe ni parar un balón… Cecilia Pérez va a puro parar el dedo al estadio como buscando el perdón .

— JuanPaZurita 📷 🗣🎙🇨🇱 (@zuritajvz1) September 7, 2022