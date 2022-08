LIV Golf Invitational Series, la nueva liga de golf financiada por el Gobierno de Arabia Saudí, quiso dar el gran golpe e intentó sumar al histórico golfista estadounidense, Tiger Woods, con una impresionante propuesta de entre 700 y 800 millones de dólares, sin embargo, el ganador de 15 majors rechazó lo que se considera la oferta más grande en la historia del deporte.

Así lo reconoció el australiano Greg Norman, director ejecutivo de este nuevo circuito de golf. “Esa cifra estaba disponible antes de que yo me convirtiera en director. Tiger mueve mucho, así que debes buscar lo mejor de lo mejor. Se contactaron con Tiger antes de que yo llegara y esa cifra estaba ahí”, afirmó en diálogo con Fox News.

Tiger Woods le cerró la puerta al LIV Golf y se mantuvo fiel con el PGA, el principal circuito estadounidense de golf y el más importante del mundo. No obstante, para Norman, desde el torneo de Estados Unidos quieren “cerrarnos las puertas de cualquier manera que puedan, por lo que usarán cualquier punto de influencia que puedan para hacerlo, pero no lo harán. No nos van a cerrar las puertas porque el producto habla por sí mismo”.

La guerra entre PGA y LIV

El director ejecutivo de la nueva liga de golf saudí hizo alusión a las tajantes medidas que ha tomado el PGA con los jugadores que deseen disputar la LIV Golf.

“Los jugadores que compiten esta semana sin liberación están suspendidos y ya no son elegibles para participar en los torneos del PGA Tour, incluida la Presidents Cup. Esto también aplica a los tour sancionados por el PGA: Korn Ferry Tour, PGA Tour Champions, PGA Tour Canadá y PGA Tour Latinoamérica”, comunicó la organización estadounidense en junio pasado.

En total, 17 golfistas fueron suspendidos o renunciaron a su membresía del PGA Tour. Entre los que participaron en el evento saudí sin autorización están: Phil Mickelson, Talor Gooch, Matt Jones, Andy Ogletree, Ian Poulter, Hudson Swafford y Peter Uihlein.