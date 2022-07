SummerSlam 2022 de la WWE: ¿Cuándo es y cómo puedo ver el evento en vivo y online?

Este sábado por la noche en nuestro país, la acción de la lucha libre de la WWE continuará con todo con el SummerSlam en su versión 2022, el primer mega evento sin la presencia de Vince McMahon.

En ello, las luchas estelares estarán marcadas por una nuevo pleito entre Roman Reings y Brock Lesnar, pelea que será válida por el Campeonato Universal y de la WWE. El duelo será con el ingrediente del “último hombre en pie”.

Los campeonatos femeninos también estarán en el disputa en el SummerSlam 2022. El de SmackDown será entre Liv Morgan y Ronda Rousey, mientras que Bianca Belair luchará ante Becky Lynch por el de RAW.

El campeonato de los Estados Unidos estará disputándose entre Bobby Lashley vs Theory, mientras que los campeonatos en pareja de RAW y SmackDown será lucha entre The Usos (Jimmy y Jey Uso) y Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).

El evento veraniego arranca a las 20:00 horas de nuestro país, y lo podrás ver en vivo a través de Star+, así como en la plataforma WWE Network de la lucha libre norteamericana.

.@WWERomanReigns vs. @BrockLesnar in a Last Man Standing Match for the WWE Undisputed Universal Title!

TONIGHT 8E/5P

Streaming exclusively on @peacockTV in U.S. and @WWENetwork everywhere else.

🦚 : https://t.co/ZYCUeRocL1

🌍 : https://t.co/aEwGYUp0uE#SummerSlam@HeymanHustle pic.twitter.com/9k7FOf5qrw

— WWE (@WWE) July 30, 2022