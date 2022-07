Vincent Kennedy ‘Vince’ McMahon comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que se retira de la WWE a los 77 años de edad, significando un gran cambio en la industria.

El empresario y máximo promotor de la lucha libre estadounidense vuelve a remecer al mundo wrestling con sus decisiones de ir alejándose cada vez más.

Hace poco más de un mes confirmó su salida como CEO de la World Wrestling Entertainment y actualmente está a la cabeza del equipo creativo para el programa de televisión.

Sin embargo, en sus redes sociales explicó que ya es tiempo de dar un paso al costado de forma definitiva en el mundo de la lucha libre, anunciando nuevas modificaciones dirigenciales.

Actualmente, Vicent tiene 76 años y cumplirá los 77 el próximo 24 de agosto. Esta es la fecha que se apunta para que finalmente deje su cargo en la compañía.

“A mis 77 años, será el momento de retirarme“, escribió en un corto tweet que rápidamente comenzó a viralizarse y generar opiniones divididas entre los fanáticos.

Posterior a la publicación de Vince McMahon, donde también agradece a los seguidores de la WWE, el sitio web corporativo publicó una nota confirmando la información.

En aquella nota, el expresidente de la mayor empresa de lucha libre detalló que “ya es tiempo de retirarme como presidente y CEO“.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022