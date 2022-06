Una dura discusión protagonizaron el Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao, y Juan Cristóbal Guarello en la última transmisión de Los Tenores. El personero de la AFP llegó con una serie de argumentos para debatir ante las declaraciones realizadas por el ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo en el año 2011.

En conversación con el panel conformado por Luka Tudor, Jean Beausejour, Juan Cristóbal Guarello y el conductor Carlos Costa, Cagigao negó varias de las acusaciones de Guarello. El español descartó que exista una eventual influencia de representantes en su trabajo. Además de que también rechazó haber influido en la salida de la ANFP de Ian Mac Niven.

La respuestas de Cagigao a Guarello

“A mí no me trajo ningún representante. Pablo Milad es quien me llama. Él contactó con varios representantes. Cristián Ogalde no tiene nada que ver con mi vida, hay muchos que tienen que ver con mi vida. Quizá él lo recomendó, pero eso no tiene nada que ver“, dijo el Director Deportivo Nacional sobre el presunto peso de los representantes en su trabajo.

Mientras que, sobre la salida de Ian Mc Nivel de la ANFP, aseguró no tener relación con esa decisión. “No le pedí la renuncia a Ian Mc Niven de la ANFP, me pidió ayuda para salir porque estaba cansado“, afirmó Cagigao.

Estos polémicos intercambios fueron solo algunos en los que Juan Cristóbal Guarello y Francis Cagigao tuvieron fuertes roces. Un tenso cruce que no pasó desapercibido, ya que Los Tenores se posicionó primero en los trending topics en Twitter a nivel nacional y tuvo un promedio de aproximadamente 5.500 personas conectadas en vivo por YouTube.

