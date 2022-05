Exseleccionado ecuatoriano le dio un golpe de realidad a Byron Castillo: “Espero que se vaya mentalizando, el fútbol es cruel”

Franklin Salas, exseleccionado de Ecuador, se refirió al complejo caso de Byron Castillo y entregó algunos consejos para el futbolista en el duro presente que vive tras la denuncia en su contra.

“Es complicado. Da tristeza este tipo de cosas, porque todavía es chico y no tiene la madurez, pero debe saber que esto es fútbol”, indicó el otrora jugador ecuatoriano en la radio Machdeportes FM.

El multicampeón con Liga de Quito aconsejó a Byron Castillo y explicó que “ese es el fútbol, ese es el folklore. A mí me defendían y en otros lados me decían de todo, pero por mi personalidad y cuando sabes que no has hecho nada malo, esos insultos se vuelven en motivación. Espero que él se vaya mentalizando de que el fútbol es cruel”.

Salas comentó su experiencia y expresó ciertas críticas para el zaguero del Barcelona SC. “Yo pasé por algo parecido y hasta peor, porque a cancha que iba me gritaban de todo. Hubiera sido fácil decir ‘ya no soporto estos insultos, me duele lo que me gritan’, me pongo a llorar y me salgo del partido”, afirmó en relación al llanto que tuvo Castillo hace unos días.

“Quizás le falta personalidad para saber que no es monedita de oro, que juega en un grande de Ecuador y que cuando haga algo lo van a defender los hinchas de su equipo y lo van a acabar los de los otros equipos”, complementó el exjugador.

En su carrera, Franklin Salas defendió las camisetas de Liga de Quito, Imbabura SC, Liga de Loja, CD Olmedo y Deportivo Quito en su país, sin embargo, con Liga de Quito fue multicampeón con títulos de Primera y Segunda División, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.