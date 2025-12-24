;

Estos son los ocho gestos corporales que delatan si le gustas a una persona, según experta

La sexóloga clínica y terapeuta conductual contextual, Aldana Lichtenberger, reveló algunas señales que pueden dejar en evidencia.

Sebastián Escares

Es común que en más de una ocasión en tu vida te hayas preguntado si es que le gustas o no a una persona.

Muchos se quedan con esa incertidumbre por siempre sin hacer nada al respecto, pese a tener algunas señales.

En ese contexto, una experta en relaciones dio a conocer ocho señales que podrían delatar que a alguien le gustas.

¿Cuáles son?

La sexóloga clínica y terapeuta conductual contextual, Aldana Lichtenbeger, en sus redes sociales dio a conocer algunos tips respecto a la atracción entre personas.

De acuerdo con la especialista “cuando a alguien le gustas, el cuerpo se adelanta un poquito”. Así, reveló que los ocho gestos que delatan, son los siguientes:

  • La mirada que dura más de un segundo: ese extra no es distracción. “Es deseo tanteando permiso”, apuntó.
  • El cuerpo que se acomoda cuando llegas: “se ordena, se pone presente, el cuerpo se prepara para el juego mucho antes que la cabeza”, describió.
  • El tono que cambia: “la vos siempre revela lo que intenta disimular”, señaló.
  • La sonrisa inesperada: de acuerdo a la especialista sería química buscando salida, un “chispazo” que el cuerpo deja escapar.
  • La manera en que te escuchan: podría indicar una atención deseante.
  • Las pequeñas excusas para acercarse.
  • El roce que dura nada, pero deja algo: ya sea un dedo, una palma, un saludo que se estira, entre otros.
  • El reacomodo para encontrarte: puede ser cuando una cabeza se gira o un reflejo de interés.

