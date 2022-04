Este jueves, Colo Colo goleó 4-0 a Unión La Calera por la octava fecha del Torneo Nacional 2022 y el atacante Marcos Bolados convirtió sus primeros dos tantos del campeonato.

En el primer tiempo, Gabriel Costa abrió el marcador del partido con un golazo de tiro libre a los 23 minutos. Pablo Solari se encargó de estirar la ventaja de los albos a los 31′, tras una serie de rebotes en el área cementera.

En el complemento, el Cacique aprovechó un error en la salida calerana y Bolados convirtió el tercer tanto con el arco descubierto tras asistencia de Juan Martín Lucero. A los 84 minutos, el formado en Deportes Antofagasta marcó el cuarto gol del encuentro, pero la conversión fue invalidada por fuera de juego.

De todos modos, tres minutos más tarde, el futbolista de 26 años anotó su segundo gol de la jornada y selló la goleada de Colo Colo.

Tras el encuentro, Marcos Bolados no escondió su alegría por anotar sus primeros goles del campeonato. “Esto me deja muy feliz. Como uno no está jugando, tiene que prepararse de la mejor manera para poder responder de lo mejor dentro de la cancha. Siempre hacer hartos goles es bueno para el equipo y trabajamos para eso”, manifestó a TNT Sports.

Además, el extremo se refirió a su gol de volea anulado por posición de adelanto. “Me cuesta hacer goles y ese era uno muy lindo, incluso pensé que no había sido. Me hubiera llevado la pelota a la casa, pero no fue así”, agregó.

Con este resultado, Colo Colo trepó a la primera posición del Torneo Nacional 2022 y ahora se prepara para realizar su debut en la Copa Libertadores.

Por la primera fecha del Grupo F, los dirigidos por Gustavo Quinteros visitarán a Fortaleza el próximo jueves 7 de abril a las 18:00 horas de Chile. Los otros equipos que deberán enfrentar en el certamen continental son River Plate y Alianza Lima.