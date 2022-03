Básquetbol: Puerto Varas venció a Puerto Montt en un caliente clásico de la provincia de Llanquihue

Durante la noche de este sábado, Atlético Puerto Varas conservó el liderato en la Liga Nacional de Básquetbol tras superar al Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt por 66 a 84 (34-41) en el clásico de la provincia de Llanquihue, duelo disputado en el Gimnasio Mario Marchant Binder de la capital de la región de Los Lagos.

El equipo de la “Academia” llegó al lance con bajas sensibles, como el base argentino Diego Gerbaudo (desgarro) y el escolta Carlos Lauler (desgarro en el hombro), titulares para el DT Gabriel Schamberger, al igual que el base Pedro Sandoval, tradicional alternativa puertomontina en el armado de juego saltando desde el banco, quien tendrá al menos dos semanas más de para por un desgarro en la planta del pie.

Los locales se sobrepusieron a las ausencias, y en base a un juego basado en la defensa fuerte, y un explosivo rendimiento ofensivo desde el perímetro encabezado por el exjugador de Puerto Varas, Tomás Álvarez, aprovecharon los errores ofensivos de su rival, y sacaron una expresiva ventaja de 29-16 en el primer cuarto.

El pívot norteamericano de los puertomontinos, Roquez Johnson, marcó el desenlace del período, al ser descalificado cuando restaba 1.30 del cuarto inicial. El foráneo, tras sufrir el cobro de una falta de ataque, habría agredido con un golpe al jugador rival Héctor Gómez, cuando intentó quitarle el balón para proseguir el juego.

“El me golpea en el pecho. No me llega a dar en la cara, sino imagínate, porque tiene un brazo más o menos contundente”, señaló Héctor Gómez a ADN Deportes tras el partido. “Yo quería el balón, porque quería salir rápido. Y reaccionó de mala forma… yo sentí el contacto, y mide más de dos metros, entonces no pude hacer nada”, agregó el alero de Atlético Puerto Varas.