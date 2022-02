Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez desde 1985 a 1993, lanzó este jueves un durísimo alegato en contra de su compatriota Vladimir Putin e hizo un llamado a Occidente a luchar “contra el monstruo que han ayudado a crear”.

El ahora político y escritor ruso, ha sido crítico desde hace años con la gestión del actual presidente ruso y esta vez no dudó en alzar la voz en medio de la invasión de Rusia a Ucrania durante las últimas horas.

“Ignorásteis mis avisos mucho tiempo y ahora no quiero escuchar que yo tenía razón. Solo pido que tengan en cuenta estas recomendaciones”, comenzó diciendo el ajedrecista en un hilo de Twitter.

“Esta es la serpiente que el mundo libre anidó en su seno, tratando a Putin como un aliado, un igual, mientras difundía su corrupción. Ahora ataca de nuevo, demostrando que no puedes evitar luchar contra el mal. Gloria a Ucrania”, complementó.

En esa línea, Garry Kasparov se refirió a una “mofa” de Putin hacia la ONU: “El Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Rusia, se reúne para hablar sobre Ucrania en el mismo momento en que Putin lanza una guerra total contra una nación inocente. El mundo le dio a Putin ocho años para armarse mientras brindaba un apoyo mínimo o nulo a Ucrania”.

Finalmente, el ex campeón mundial hizo un llamado a Occidente por su falta de acción. “Cada dólar en el comercio con Rusia desde que invadió Ucrania en 2014, ayudaron a Putin a construir la maquinaria de guerra que está usando para masacrar a civiles en Europa. Ahora debes ayudar a Ucrania a luchar contra el monstruo que ayudaste a crear”, sentenció.

Ok, after years of warnings were ignored and hearing "Garry, you were right!" all damn day today, I'll repeat what I said in 2014: Stop telling me I was right and listen to what I'm saying now. My recommendations follow: 1/5

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022