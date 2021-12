Harold Mayne-Nicholls y sus sueños en Trasandino: “Llegar a la Primera División y reencantar a la provincia con el club”

Harold Mayne-Nicholls conversó con “Los Tenores” tras haber logrado el título de la Tercera División A con Trasandino de Los Andes el fin de semana pasado.

“Me involucré como inversionista en julio y empezamos a trabajar con el actual directorio que preside Alex Cortés. Se dio este campeonato más rápido de lo que cualquiera pudiera planificar. Esperamos armar un equipo que pueda competir de buena manera en la Segunda División Profesional“, comentó el expresidente de la ANFP, quien explicó por qué llegó al elenco de la Quinta Región.

“Elegí Trasandino porque tiene una historia que lo respalda y que te permite pensar en cosas mayores. En lo deportivo, aspiramos a llegar a la Primera División y competencias internacionales, pero también está el hecho de reencantar a la provincia con el club“, profundizó Harold Mayne-Nicholls.

“El tiempo dirá si fue un buen negocio o no, pero no creo en la ley de la oferta y la demanda sino en la ley de las emociones, cuando la gente siente algo especial por algo y lo puede transmitir. Espero hacerlo así a través del fútbol”, profundizó.

Harold Mayne-Nicholls y las dificultades con Trasandino

Quien tuvo su última experiencia en el fútbol profesional como parte de la directiva de Blanco y Negro explicó cuales son los desafíos que ha debido superar en la Tercera División A.

“Es una categoría con límite de edad, que lo hace más atractivo pero también más difícil para construir, por razones obvias. La idea es seguir desarrollando un proyecto para volver a tener Fútbol Joven y participar en el fútbol femenino, también en el futsal y otras actividades“, comentó.

Ahora, en 2022 el club volverá al fútbol profesional en una categoría que le genera dudas al periodista. “He pedido innumerables veces para que alguien explique el origen deportivo de la Segunda División Profesional y nadie ha podido hacerlo. La razón política podría entenderla, la deportiva no. Que otros decidan lo que tu tienes que hacer sin poder participar es algo antiguo, no creo en es. Debieran tomar las decisiones quienes están involucrados. Es muy invasiva sobre el derecho de propiedad de otros”, sentenció antes que por problemas técnicos no pudiera seguir la conversación con Los Tenores.