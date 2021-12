“Quiero entrenar a niños”: La historia de rehabilitación del joven futbolista Santiago Poblete en Teletón 2021

Durante las horas de transmisión de Teletón 2021 se han mostrado diversas historias de rehabilitación y superación, para graficar lo eficiente que es el trabajo que realizan los especialistas en los distintos centros a lo largo del país. Una de ellas emocionó especialmente durante la mañana de este sábado; la del joven futbolista Santiago Poblete, quien producto de un accidente de tránsito perdió ambas piernas.

La historia comenzó con Santiago Poblete contando cómo sintió que se le acababa la vida a los 18 años. “Estaba jugando por San Luis de Quillota, jugando los fines de semana, el fútbol era mi pasión, era como mi vida… Estuve 20 días en coma, cuando desperté me sentía cansado, no sabía lo que pasaba y me di cuenta que tenía amputada la pierna derecha, se me vino el mundo encima, pensé que nunca más iba a poder jugar fútbol, y después de me dijeron que tenían que amputar la pierna izquierda porque tenía una infección en el hueso, lloré dos meses”, relató en el video donde se mostraban imágenes de su rehabilitación.

Luego el futbolista Santiago Poblete contó cómo ingresó a Teletón y los cambios que tuvo al acceder a terapias especializadas. “Fue difícil ese momento hasta que entre en la Teletón, me han dado fuerza, me acogieron todos bien, me dieron mas ganas de vivir, todo se puede hacer. Al final la vida sigue“.

Entrenar niños

Actualmente el sueño del futbolista Santiago Poblete es entrenar niños, con quienes trabaja desde hace un tiempo en Teletón. “Me di cuenta que la vida seguía, que me dieron una oportunidad. Le digo a los niños que no se limiten. Quiero entrenar niños, estamos enfocados en entrenar y en el deporte. Me gusta que me vean y que me digan que sí se puede”.

