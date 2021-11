NBA: Revisa los partidos para la noche de este viernes 5 de noviembre

Llega un nuevo fin de semana, con nuevos resultados que reposicionan a los equipos de la NBA y más partidos para la noche de este viernes.

La jornada del pasado jueves se disputaron cinco enfrentamientos con algunas sorpresas en los marcadores finales. Entre los juegos destacaba el cruce de los Heat con los Celtics.

Un necesitado equipo de Boston llegó hasta Miami para jugar en calidad de visita y obtener una victoria tan anhelada en medio de un momento complicado.

El equipo local quería ampliar su global, sin embargo no pudo contra el juego colectivo que presentaron los forasteros. Con la repartición de puntos entre varios jugadores, la franquicia de los Celtics logró vencer y alcanzar un registro 4-5.

Otro enfrentamiento que resultó ser bastante atractivo en su desenlace fue el de los Lakers y los Thunder. Durante todo el partido el marcador estuvo parejo.

Fue el último cuarto el que marcó el resultado final de 104-107 a favor de los de Oklahoma. Para esta instancia el combinado de Los Ángeles no tuvo en cancha a su ‘Big Three‘ debido a la ausencia de LeBron.

A pesar de lo mucho que se hablaba del tridente entre James, Anthony Davis y Russell Westbrook, los resultados no han sido buenos. Este último, exjugador de los Wizards, ha sido bastante criticado y en el último encuentro volvió a ser objeto de críticas, principalmente por su juego defensivo.

Con este resultado, los Thunder obtuvieron su segunda vitoria en la actuar temporada regular de la liga (2-6), ante los cuestionados Lakers que lleva un discreto global de 5-4.

🌩 @shaiglalex leads the way in the @okcthunder comeback win with 28 PTS, 6 AST and 4 3PM! pic.twitter.com/yVaT7ux0CF

— NBA (@NBA) November 5, 2021