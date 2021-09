María José Mailliard ganó histórico título mundial de canotaje en Dinamarca

María José Mailliard, deportista nacional que compitió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, entregó una excelente noticia este 18 de septiembre.

Cuando muchos chilenos y chilenas ya están celebrando, se agregó una razón deportiva para alargar los festejos, pues María José Mailliard se consagró en esta jornada campeona mundial de canotaje en Dinamarca.

La chilena de 30 años fue la mejor en los 500 metros del torneo con sede en la capital danesa, Copenhague, al cruzar la meta en el primer puesto en la serie C1 500 del Mundial de Canotaje.

El tiempo de María José Mailliard fue de 2:05.09, y sus más cercanas escoltas fueron la la ucraniana Liudmyla Luzan, con 2:05.77, y la bielorrusa Alena Nazdrova, con 2:05.86.

María José Mailliard además tiene un cupo asegurado para la final de los 200 metros, que será este domingo 19 de septiembre a contar de las 7am, horario de Chile.

La alegría de María José Mailliard

La chilena expresó luego de su éxito en Dinamarca que “estoy súper contenta luego de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que no llegué en mi mejor forma y en los que no si todo lo que esperaba por mi entrenamiento”.

La esponente del canotaje chileno se está desquitando así luego de que no le fue como ella esperaba en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la cita japonesa, María José Mailliard no clasificó a la disputa de medallas en C1 200 y después terminó segunda en la final B.

“Me deja muy feliz entregarle a Chile una primera medalla histórica en un Mundial, pues antes teníamos medallas en Campeonatos del Mundo, algo muy diferente. Aca estaban las mejores en los 500 metros”, agregó.

“Quedé en shock pues no podía creer lo que conseguí… No se me había dado la posibilidad de competir en esta prueba y ahora lo hice, aunque al principio no sabía mucho cómo hacerlo. Di mi cien por ciento y ahora tenemos una medalla de oro”, finalizó la deportista.

Cabe recordar que María José Mailliard se quejó amargamente por lo sucedido en Japón, y entregó una razón para ello tras los Juegos Olímpicos nipones.

“Tenía mucha presión, sentía que la gente esperaba mucho de mí… Y eso quizá me jugó un poco en contra”.

“Traté de manejarlo, pero lamentablemente no trajeron a mi psicóloga. Ella me hizo mucha falta, pues estaba con muchos sentimientos a flor de piel por la pérdida de mi abuela”, declaró la ahora campoena mundial en Dinamarca.