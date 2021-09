La desolación de Nicolás Maturana por crítico momento de Cobreloa: “Tengo una pena tremenda, no quiero llorar”

Ayer, el cuadro loíno cayó ante Coquimbo Unido y sigue hundiéndose en la Primera B, donde ya marcha penúltimo a un punto del colista San Luis y arriesgando la categoría. El crítico momento que vive Cobreloa fue retratado por las desoladoras palabras del volante Nicolás Maturana.

“Nosotros no hemos respondido en cancha, son varias las criticas de la gente y hay que tratar de escucharlas y mejorar. Tengo una pena tremenda, no quiero llorar porque después dicen que soy maricón”, confesó el jugador de los “Zorros del Desierto” tras el partido en diálogo con TNT Sports.

En este punto, Maturana señaló estar “muy triste por el momento que estamos pasando, primera vez en mi carrera que vivo un momento tan malo, más con un club que le tengo mucho cariño, pero ya no hay explicaciones, no sé que va a pasar, qué vamos a hacer para cambiar esto, es muy complicado”.

Además, el exfutbolista de Colo Colo y la U reclamó que “nuevamente los árbitros se vuelven a equivocar. En el primer gol de ellos Tarifeño estaba un metro adelantando cuando saca el centro. Contra Universidad de Concepción fue un penal. No sé, estamos luchando contra todos y de alguna manera tenemos que sacarlo adelante”.

“No queda nada más que pedirle disculpas a la gente por el mal momento del equipo, no estamos jugando mal, estamos haciendo partidos no perfectos, pero correctos, atacando y jugando bien. No sé que más decir, pedir disculpas, nomás”, agregó el mediocampista de 28 años.

Por último, Nicolás Maturana lamentó la pérdida de tres puntos en el duelo entre Cobreloa y San Marcos del pasado 29 de agosto, donde los loínos pusieron en cancha a Jaime Soto, quien no debió jugar al estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Un error que el equipo de Rodrigo “Kalule” Meléndez pagó muy caro, puesto que habían ganado aquel encuentro.

Sobre esta situación, el “Nico” comentó que “es triste que se den esas situaciones con una institución tan grande como Cobreloa. Ahí no es tema de los jugadores, es de la dirigencia, ellos se tienen que hacer cargo, tienen que dar la cara así como lo hacemos nosotros, como lo hago yo, para que expliquen a la gente porque a quien se termina atacando es al jugador”.