Francisca González Ibar en Mujeres al Deporte: “Faltaba una instancia en que las mujeres pudieran subir un cerro sintiéndose seguras”

En este episodio de Mujeres al Deporte conversamos con Francisca González Ibar, exponente del Trail Running (subida al cerro) y creadora de la iniciativa “Mujeres al Cerro“.

Esta comunidad partió hace dos años, invitando a mujeres a subir cerros, ya que “faltaba una instancia en que las mujeres pudieran subir un cerro sintiéndose seguras“, aseguró González.

En esa línea, destacó que existía una instancia como esta, de una comunidad exclusivamente para y por mujeres, razón del éxito que ha tenido.

Mencionó que esta “es una instancia para regalarnos un momentos para nosotras como mujeres, no como mamás, no como dueñas de casa, no como la señora. Solamente mujeres y da lo mismo la edad que tengas o el cuerpo”.

Ibar reconoció que, en algunos casos, a las mujeres les cuesta un poco acercarse al deporte en general. Sin embargo, invitó a las mujeres a realizar esta actividad al aire libre.

“Subir cerros también es una actividad deportiva. Es un súper buen deporte, aunque sea caminar, igual es in lindo deporte (…) estar en contacto con la naturaleza tiene una ayuda enorme al estado de ánimo”.

Para tomar contacto con la comunidad de “Mujeres al Cerro” y conocer detalles, debes hacerlo al Instagram. La idea es que las personas se sientan cómodas y seguras de comenzar en esta actividad, con espacio y enseñanza para principiantes en el deporte.

Datos y recomendaciones para subir al cerro

Francisca apunta a que el caso del Cerro Manquehue, muy popular en este deporte, es uno de los más difíciles porque la pendiente es muy grande.

En esa misma línea, declaró incluso que ha visto en reiteradas ocasiones “muchas chiquillas llorando” por la mala experiencia que puede significar afrontar un desafío grande en una primera vez.

“El primer cerro para subir por primera vez se llama Cerro las Papas, que está en San Carlos de Apoquindo, que tiene muy poca pendiente (…) es amigable para ir“.

Para la implementación, no hay mayores requisitos o recomendaciones específicas, pero González apuntó a utilizar las zapatillas adecuadas. “Tienen que ser de cerro, porque si no, lo vas a pasar mal“.

Lo importante es que tengan características específicas para este deporte, con agarre. “Es lo que uno necesita para no resbalarse. Si tu no vas con zapatillas de cerro no vas a tener una experiencia muy buena”.

Además, detalla que el Trail se ha masificado, lo que es bueno ya que todas las marcas tienen este tipo específico de calzado, a distintos precios.

Para finalizar, Francisca González comentó que “nunca es tarde para partir“, junto con remarcar que comenzó con el deporte y la subida de cerro a los 46 años.